Путин поручил обобщить опыт субъектов по оказанию помощи бездомным

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и субъектам обобщить региональный опыт по выявлению людей без определенного места жительства и оказанию им помощи, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 декабря встречи с представителями волонтерских организаций в рамках Международного форума добровольцев (волонтеров).
"Обобщить, в том числе на основании информации, представленной общественными организациями, оказывающими помощь лицам без определенного места жительства, региональную практику по выявлению таких лиц, оказанию им социальных и медицинских услуг, а также по их социальному сопровождению", - говорится в поручении.
Президент также поручил при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в этой сфере.
Срок выполнения поручения – 1 июня 2020 года, ответственные - глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
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