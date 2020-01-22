Путин поручил обобщить опыт субъектов по оказанию помощи бездомным

"Обобщить, в том числе на основании информации, представленной общественными организациями, оказывающими помощь лицам без определенного места жительства, региональную практику по выявлению таких лиц, оказанию им социальных и медицинских услуг, а также по их социальному сопровождению", - говорится в поручении.