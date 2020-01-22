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Путин поручил обобщить опыт субъектов по оказанию помощи бездомным
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РИА Новости

Путин поручил обобщить опыт субъектов по оказанию помощи бездомным

15:49 22.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и субъектам обобщить региональный опыт по выявлению людей без определенного места жительства и оказанию им помощи, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 декабря встречи с представителями волонтерских организаций в рамках Международного форума добровольцев (волонтеров).

"Обобщить, в том числе на основании информации, представленной общественными организациями, оказывающими помощь лицам без определенного места жительства, региональную практику по выявлению таких лиц, оказанию им социальных и медицинских услуг, а также по их социальному сопровождению", - говорится в поручении.

Президент также поручил при необходимости представить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения в этой сфере.
Срок выполнения поручения – 1 июня 2020 года, ответственные - глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
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10 декабря 2019, 13:05Религия и мировоззрение
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Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияОбщество
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