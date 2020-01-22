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В Роспотребнадзоре оценили опасность нового коронавируса для России
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового коронавируса для России

15:47 22.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Анна Попова. Архивное фото
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Опасность от выявленного в Китае нового коронавируса для России на сегодняшний день минимизирована, усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ну куда же еще? Мы их с 31 числа усилили - санитарно-карантинный контроль. Мы все сделали так, как следует", - сказала Попова в ответ на вопрос, будут ли в РФ усилены меры в связи с обнаружением нового коронавируса.
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На просьбу уточнить, есть ли сейчас в связи с этим вирусом опасность для России, она заявила: "Опасность минимизирована на сегодняшний день полностью".
"У нас есть своя тест-система, мы ее разработали... Мы сегодня работаем, можем диагностировать. Это хороший результат, в ряду нескольких стран разработали (тест-систему) в течение недели после опубликования последовательности вируса. Мы усилили контроль на границе, на всех 200 с лишним пунктах пропуска ведется усиленный контроль", - рассказала глава Роспотребнадзора.
Она отметила, что также были разработаны специальные методические рекомендации для медработников под ситуации по дезинфекции, в этом случае - и на транспортных средствах.
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"Мы на сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза. Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем, очень внимательно следим за тем, как ситуация развивается", - заверила Попова.
Она напомнила, что в среду проходит специальное мероприятие на эту тему во Всемирной организации здравоохранения. "Эксперты Роспотребнадзора включены в рабочую группу, приглашены к этой работе. И сегодня мы подготовили вопросы с нашим научным сообществом, чтобы задать на этой площадке и разъяснить ситуацию", - отметила руководитель ведомства.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено более 470 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайРоссияУханьОбщество
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