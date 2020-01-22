Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опровергла сообщения, что попала в реанимацию с сердечным приступом.
По ее словам, некоторые СМИ "еще не отошли" от новогодних праздников.
"У меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", — написала она в Telegram.
Симоньян занимает пост главного редактора RT с 2005 года, МИА "Россия сегодня" - с 2013 года, информационного агентства Sputnik - с 2014 года. Всю зарплату медиаменеджер отдает на благотворительность.