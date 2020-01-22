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Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации
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РИА Новости

Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации

15:46 22.01.2020 (обновлено: 16:51 22.01.2020)
45803
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опровергла сообщения, что попала в реанимацию с сердечным приступом.
По ее словам, некоторые СМИ "еще не отошли" от новогодних праздников.

"У меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", — написала она в Telegram.

Симоньян занимает пост главного редактора RT с 2005 года, МИА "Россия сегодня" - с 2013 года, информационного агентства Sputnik - с 2014 года. Всю зарплату медиаменеджер отдает на благотворительность.
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Обсудить 13
Маргарита СимоньянМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
не хочет в Путинский рай)
22 января, 16:00
sikosi nakosi
18801380
Уважаемая Маргарита, те кто публикует подобное в СМИ, продлевают Вам жизнь и приносят здоровье.
22 января, 16:10
nnikiti.volodia2014
6740009
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