Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T15:44+0300
https://ria.ru/20200122/1563739227.html
Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака
https://cdn23.img.ria.ru/images/156373/86/1563738608_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7953a3813e0fa658df143fcfbc1d244e.jpg
РИА Новости

Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака

15:42 22.01.2020 (обновлено: 15:44 22.01.2020)
3391
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
КАИР, 22 янв - РИА Новости. Иракский президент Бархам Салех и президент США Дональд Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака, об этом сообщается в заявлении канцелярии главы арабской республики.
Встреча Салеха и Трампа состоялась на полях проходящего в Давосе экономического форума.
Американские инструкторы в Ираке
16 января, 03:40
США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
“В ходе встречи было обсуждено присутствие и сокращение количества иностранных военных в стране, а также важность соблюдения требований иракского народа в сохранении национального суверенитета и обеспечения безопасности и стабильности”, - говорится в тексте заявления.
Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.
Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
20 января, 08:00
Прецеденты были. Сможет ли Иран "засудить" Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.
Действующее на настоящий момент соглашение о дружбе и сотрудничестве Ирака и США от 2008 года оговаривает временное присутствие американских военных сил по просьбе иракской стороны и при полном соблюдении иракского суверенитета. Также в договоре прописано, что США не могут использовать иракскую территорию, воздушное и морское пространство для атак на третьи страны. Кроме того, США не должны иметь постоянные базы и стремиться иметь постоянное военное присутствие в Ираке. Помимо сотрудничества в сфере безопасности, то же соглашение предусматривает взаимодействие в экономической и культурной сферах.
Президент США Дональд Трамп
20 января, 08:00
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
10162001
Обсудить 0
ДавосГибель иранского генерала Касема СулейманиБархам СалехДональд ТрампВсемирный экономический форумИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака прокомментировал встречу с Трампом в Давосе
Подразделения сирийской армии
Сирийская армия уничтожила огневые позиции террористов рядом с Алеппо
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Сирийская армия на передовых позициях
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния