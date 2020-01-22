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РИА Наука
2020-01-22T15:42+0300
https://ria.ru/20200122/1563739194.html
Ученые выяснили, способствует ли соль похудению
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РИА Новости

Ученые выяснили, способствует ли соль похудению

15:42 22.01.2020
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CC0 / congerdesign / Соль
Соль
CC0 / congerdesign /
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Исследование американских ученых подтверждает, что людям с высоким давлением нужно ограничить потребление соли, но опровергает мнение о том, что соль способствует похудению. Результаты опубликованы в журнале Hypertension.
Поскольку соленая пища стимулирует жажду, что приводит к большему потреблению жидкости, традиционно считается, что людям, страдающим гипертонией, лучше ограничивать потребление соли. Однако в последнее время появились сообщения о том, что высокое потребление натрия — элемента, входящего в состав соли вовсе не вредно, а даже полезно, так как оно способствует снижению веса.
Американские ученые-медики под руководством Стивена Юрашека (Stephen Juraschek) из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне решили на практике проверить эти противоречивые данные, чтобы разработать рекомендации по питанию для людей с повышенным давлением.
Исследователи изучили влияние уровня потребления натрия на кровяное давление, взяв за основу данные завершившегося в 2001 году исследования Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) -Sodium, в ходе которого пациенты с повышенным давлением получали контролируемую диету.
Основой для анализа послужили данные по 400 участникам, часть из которых получали типичную американскую диета (контрольная группа), а остальные — здоровую диету DASH с тремя различными уровнями натрия — низким, средним и высоким.
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Ученые обнаружили, что снижение потребления натрия у взрослых с повышенным кровяным давлением или гипертонией уменьшает жажду, суточный объем мочи (маркер потребления жидкости) и кровяное давление, но не влияет на их потребность в метаболической энергии для поддержания постоянной массы тела, то есть не способствует сжиганию жиров и снижению веса.
Таким образом, полученные результаты, подтверждая традиционное представление о том, что ограничение потребления натрия имеет важное значение для лечения гипертонии, опровергают мнение о пользе натрия для похудения.
"Наше исследование вносит важный вклад в научную дискуссию и подчеркивает важность снижения содержания натрия в пище в качестве средства для снижения кровяного давления", — приводятся в пресс-релизе медицинского центра слова Стивена Юрашека.
Ученый говорит о том, что люди с повышенным давлением и гипертонией, следуя официальным рекомендациям общественного здравоохранения, могут снижать потребление соли без страха поправиться.
В качестве следующего шага Юрашек и его коллеги собираются провести изучение долгосрочного влияния натрия, содержащегося в пище, а также потребления жидкости на состояние взрослых, больных диабетом. Для этого они планируют использовать наборы данных, полученные в ходе крупного Национального обследования здоровья и питания (NHANES).
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