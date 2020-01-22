В Саудовской Аравии поздравили Новака с переназначением

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд поздравил с повторным назначением главу Минэнерго РФ Александра Новака.
"Мы всегда встречаемся, и мы постоянно говорим... Я с ним говорил вчера, чтобы поздравить его", - сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с российским министром энергетики.
Ранее, 21 января, президент России Владимир Путин снова назначил Новака министром энергетики. Новак занимает эту должность с 2012 года.
Во вторник ОПЕК в своем микроблоге в Facebook писал, что повторное назначение Новака на пост министра энергетики РФ укрепит сотрудничество ОПЕК и России в сфере поддержания стабильности на рынке нефти.