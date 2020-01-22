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В Саудовской Аравии поздравили Новака с переназначением
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РИА Новости

В Саудовской Аравии поздравили Новака с переназначением

15:38 22.01.2020 (обновлено: 16:04 22.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд поздравил с повторным назначением главу Минэнерго РФ Александра Новака.
"Мы всегда встречаемся, и мы постоянно говорим... Я с ним говорил вчера, чтобы поздравить его", - сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с российским министром энергетики.
Ранее, 21 января, президент России Владимир Путин снова назначил Новака министром энергетики. Новак занимает эту должность с 2012 года.
Во вторник ОПЕК в своем микроблоге в Facebook писал, что повторное назначение Новака на пост министра энергетики РФ укрепит сотрудничество ОПЕК и России в сфере поддержания стабильности на рынке нефти.
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Формирование нового правительстваМинистерство энергетики РФАлександр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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