В Гонконге выявили первый случай нового типа коронавируса

ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Секретарь по вопросам здравоохранения Гонконга София Чэнь на пресс-конференции сообщила, что у туриста из Уханя выявлен новый тип коронавируса.
Она рассказала, что ведомство ждет результатов подтверждающих тестов, но отметила, что "с высокой вероятностью" мужчина заражен новым вирусом.
15 января, 07:43В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Заболевшим оказался 39-летний мужчина, который прибыл с семьей в Гонконг во вторник ночью. Сначала он доехал на скоростном поезде из Уханя в Шэньчжэнь, а из Шэньчжэня - в Гонконг.
Медработники заметили, что у мужчины была лихорадка и доставили его в больницу для проведения дальнейших анализов. Его жена и двое детей переночевали в гостинице, а в среду утром улетели в Манилу. Аномальных симптомов у них выявлено не было.
Тем не менее, власти поставили в известность администрацию гостиницы, чтобы этаж, на котором жили туристы, продезинфицировали.