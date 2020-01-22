В Гонконге выявили первый случай нового типа коронавируса

Она рассказала, что ведомство ждет результатов подтверждающих тестов, но отметила, что "с высокой вероятностью" мужчина заражен новым вирусом.

Заболевшим оказался 39-летний мужчина, который прибыл с семьей в Гонконг во вторник ночью. Сначала он доехал на скоростном поезде из Уханя в Шэньчжэнь, а из Шэньчжэня - в Гонконг.

Медработники заметили, что у мужчины была лихорадка и доставили его в больницу для проведения дальнейших анализов. Его жена и двое детей переночевали в гостинице, а в среду утром улетели в Манилу. Аномальных симптомов у них выявлено не было.