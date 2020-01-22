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В Гонконге выявили первый случай нового типа коронавируса
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РИА Новости

В Гонконге выявили первый случай нового типа коронавируса

15:32 22.01.2020
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© REUTERS / ALY SONGПассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
© REUTERS / ALY SONG
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Секретарь по вопросам здравоохранения Гонконга София Чэнь на пресс-конференции сообщила, что у туриста из Уханя выявлен новый тип коронавируса.
Она рассказала, что ведомство ждет результатов подтверждающих тестов, но отметила, что "с высокой вероятностью" мужчина заражен новым вирусом.
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Заболевшим оказался 39-летний мужчина, который прибыл с семьей в Гонконг во вторник ночью. Сначала он доехал на скоростном поезде из Уханя в Шэньчжэнь, а из Шэньчжэня - в Гонконг.
Медработники заметили, что у мужчины была лихорадка и доставили его в больницу для проведения дальнейших анализов. Его жена и двое детей переночевали в гостинице, а в среду утром улетели в Манилу. Аномальных симптомов у них выявлено не было.
Тем не менее, власти поставили в известность администрацию гостиницы, чтобы этаж, на котором жили туристы, продезинфицировали.
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