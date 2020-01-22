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СМИ: в Турции вынесли приговоры по делу о попытке госпереворота
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РИА Новости

СМИ: в Турции вынесли приговоры по делу о попытке госпереворота

15:32 22.01.2020 (обновлено: 15:38 22.01.2020)
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© РИА НовостиЗдание суда, где проходит заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
Здание суда, где проходит заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
© РИА Новости
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Приговоры вынесли 131 обвиняемому по делу о попытке госпереворота в Турции, среди осужденных – бывший глава Управления безопасности Али Фуат Йылмазэр и глава департамента разведки Управления Рамазан Акюрек, сообщает газета Cumhuriyet.
По данным газеты, сроки тюремного заключения для обвиняемых составят от трех лет и девяти месяцев до 45 лет. Йылмазэр осужден на семь лет и шесть месяцев, Акюрек получил 45 лет тюрьмы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
20 января, 18:36
Эрдоган заявил об успешных переговорах глав разведок Турции и Сирии
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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Попытка военного переворота в ТурцииТурцияВ мире
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