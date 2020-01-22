СМИ: в Турции вынесли приговоры по делу о попытке госпереворота

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Приговоры вынесли 131 обвиняемому по делу о попытке госпереворота в Турции, среди осужденных – бывший глава Управления безопасности Али Фуат Йылмазэр и глава департамента разведки Управления Рамазан Акюрек, сообщает газета Cumhuriyet.
По данным газеты, сроки тюремного заключения для обвиняемых составят от трех лет и девяти месяцев до 45 лет. Йылмазэр осужден на семь лет и шесть месяцев, Акюрек получил 45 лет тюрьмы.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.