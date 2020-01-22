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Костин пожелал Трампу успехов в "саге по импичменту"
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РИА Новости

Костин пожелал Трампу успехов в "саге по импичменту"

15:31 22.01.2020 (обновлено: 15:32 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пожелал президенту США Дональду Трампу успехов в рамках процесса импичмента, считает это дело необоснованным.
"Несмотря на санкции у меня нет обиды на Америку, на американское правительство. Я желаю президенту Трампу всяческих успехов в его саге по импичменту. Я считаю, что она не обоснована", - сказал Костин, выступая на сессии Strategic Outlook: Eurasia в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
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Слушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.
Палата представителей в декабре вынесла ему импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%). Санкции США против самого Костина были введены в апреле 2018 года.
Путь в никуда
19 декабря 2019, 18:55
Путь в никуда
4101001
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВсемирный экономический форумВладимир ЗеленскийВТБАндрей Костин (банкир)РоссияСШАДавосВ мире
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