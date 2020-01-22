Костин пожелал Трампу успехов в "саге по импичменту"

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин пожелал президенту США Дональду Трампу успехов в рамках процесса импичмента, считает это дело необоснованным.
"Несмотря на санкции у меня нет обиды на Америку, на американское правительство. Я желаю президенту Трампу всяческих успехов в его саге по импичменту. Я считаю, что она не обоснована", - сказал Костин, выступая на сессии Strategic Outlook: Eurasia в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Слушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.
Палата представителей в декабре вынесла ему импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%). Санкции США против самого Костина были введены в апреле 2018 года.
19 декабря 2019, 18:55Путь в никуда