Костин пожелал Трампу успехов в "саге по импичменту"

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%). Санкции США против самого Костина были введены в апреле 2018 года.