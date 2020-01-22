Путин назвал создателей "групп смерти" в соцсетях "уродами"

"По поводу этих "групп смерти", просто потрясающе - как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл (от удивления), даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют", - сказал Путин на встрече с общественностью.

По его словам, как только полиция занялась этим вопросом и выявила организаторов этих групп, они сильно испугались. "Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция - сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается", - отметил он.

"Надо детей защищать, причем разных возрастов: и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли. Должны педагоги поработать над такими если не учебниками, то методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход: специалисты разных направлений, но прежде всего, педагоги и детские психологи. Подумаем над этим, обязательно скажу об этом новому министру (просвещения Сергею Кравцову), тем более он у нас человек с опытом, он занимался надзором в области просвещения, поэтому все это ему знакомо, такой сигнал ему пошлю", - добавил президент.