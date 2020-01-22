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Путин назвал создателей "групп смерти" в соцсетях "уродами"
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РИА Новости

Путин назвал создателей "групп смерти" в соцсетях "уродами"

15:30 22.01.2020 (обновлено: 16:29 22.01.2020)
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
"По поводу этих "групп смерти", просто потрясающе - как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл (от удивления), даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют", - сказал Путин на встрече с общественностью.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Владимир Путин
По его словам, как только полиция занялась этим вопросом и выявила организаторов этих групп, они сильно испугались. "Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция - сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается", - отметил он.
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Путин поддержал предложение представителя волонтерского движения по поиску пропавших детей о необходимости разработки учебников для младших и старших классов по безопасности.
"Надо детей защищать, причем разных возрастов: и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли. Должны педагоги поработать над такими если не учебниками, то методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход: специалисты разных направлений, но прежде всего, педагоги и детские психологи. Подумаем над этим, обязательно скажу об этом новому министру (просвещения Сергею Кравцову), тем более он у нас человек с опытом, он занимался надзором в области просвещения, поэтому все это ему знакомо, такой сигнал ему пошлю", - добавил президент.
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