Власти Ржева объяснили экскурсию детсадовцев в "Магнит"

"Я не понимаю такой реакции людей – все перевернули с ног на голову, ругаются… Дети посетили магазин в рамках основной программы дошкольной организации, которая предусматривает посещение социальных объектов с целью расширения знаний детей о профессиях. Они знакомятся с окружающим миром, это важно. До магазина они были в парикмахерской, на почте", - рассказала Иноземцева.