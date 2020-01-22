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Власти Ржева объяснили экскурсию детсадовцев в "Магнит"
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РИА Новости

Власти Ржева объяснили экскурсию детсадовцев в "Магнит"

15:30 22.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкМагазин "Магнит"
Магазин Магнит
© РИА Новости
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Магазин "Магнит". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Педагоги одного из детских садов Ржева в Тверской области организовали для воспитанников экскурсию в магазин "Магнит" для знакомства с профессией продавца, что необходимо для развития детского кругозора, сообщила РИА Новости начальник отдела образования городской администрации Ирина Иноземцева.
Отдел образования администрации города Ржева опубликовал на своей странице в соцсети "Вконтакте" рассказ о том, как ребята старшей группы детского сада №29 посетили супермаркет "Магнит". Сотрудники магазина доброжелательно встретили детей и в доступной форме провели интересную экскурсию по бакалеям, отметили власти. Публикация вызвала общественный резонанс, в частности, многие пользователи соцсетей сочли, что магазин – не место для детей.
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"Я не понимаю такой реакции людей – все перевернули с ног на голову, ругаются… Дети посетили магазин в рамках основной программы дошкольной организации, которая предусматривает посещение социальных объектов с целью расширения знаний детей о профессиях. Они знакомятся с окружающим миром, это важно. До магазина они были в парикмахерской, на почте", - рассказала Иноземцева.
Она отметила, что участие детей в таких экскурсиях бесплатно, ребятам такое времяпрепровождение нравится. "И вопросы задают, и уходить не хотят", - добавила собеседница агентства.
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Магнит (компания-ритейлер)Тверская областьРжевОбщество
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