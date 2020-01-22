У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
"Прошу приобщить сведения о наличии заболеваний", - заявила ходатайство сторона защиты, среди них был назван острый невроз.
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"У меня диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, диагноз до конца не установлен. Обследование и необходимое лечение невозможно провести, находясь в "Лефортово", я прошу отменить мне меру пресечения", - сказал Абызов на заседании.
Суд приобщил медсправки.
В свою очередь, следователь заявил, что срок следствия по делу продлен до 25 июня. Он ходатайствует о продлении пребывания Абызова в СИЗО до 26 марта.
Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
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