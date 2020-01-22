У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы , где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.

"Прошу приобщить сведения о наличии заболеваний", - заявила ходатайство сторона защиты, среди них был назван острый невроз.

"У меня диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, диагноз до конца не установлен. Обследование и необходимое лечение невозможно провести, находясь в "Лефортово", я прошу отменить мне меру пресечения", - сказал Абызов на заседании.

Суд приобщил медсправки.

В свою очередь, следователь заявил, что срок следствия по делу продлен до 25 июня. Он ходатайствует о продлении пребывания Абызова в СИЗО до 26 марта.