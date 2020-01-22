В РПЦ считают, что у нового министра культуры хороший вкус

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый министр культуры РФ Ольга Любимова – принципиальный и дипломатичный человек с хорошим художественным вкусом, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, занимавшую ранее пост главы департамента кино Минкультуры. Легойда отметил, что нового министра он "знает давно".

"Человек она очень образованный, яркий, принципиальный, одновременно дипломатичный и жесткий, с хорошим художественным вкусом (редкость). Сил ей - работа предстоит очень непростая", - написал глава синодального отдела в своем Telegram-канале.