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Религия и мировоззрение
2020-01-22T15:27+0300
https://ria.ru/20200122/1563738328.html
В РПЦ считают, что у нового министра культуры хороший вкус
https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1036x0_80_0_0_761a8da567f907550e8f439f9bc39190.jpg
РИА Новости

В РПЦ считают, что у нового министра культуры хороший вкус

15:27 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый министр культуры РФ Ольга Любимова – принципиальный и дипломатичный человек с хорошим художественным вкусом, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, занимавшую ранее пост главы департамента кино Минкультуры. Легойда отметил, что нового министра он "знает давно".
"Человек она очень образованный, яркий, принципиальный, одновременно дипломатичный и жесткий, с хорошим художественным вкусом (редкость). Сил ей - работа предстоит очень непростая", - написал глава синодального отдела в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что отец нового министра культуры - театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствоведения Борис Любимов, а "дедушка министра Любимовой - знаменитый переводчик Николай Михайлович Любимов", и "именно в его переводах мы читаем Сервантеса, Рабле, Флобера, Пруста, Бокаччо и многих других".
Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова
21 января, 20:13Формирование нового правительства
Новой главой Минкультуры стала Ольга Любимова
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМинистерство культуры РФВысшее театральное училище имени ЩепкинаВладимир ПутинМоскваРоссия
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