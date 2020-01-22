В Германии предупредили об угрозе коронавируса при поездках в Китай

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 473 случая заражения.
21 января, 13:27Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
"Избегайте контакта с заболевшими людьми и всеми животными, не посещайте рынки с продуктами животного происхождения и внимательно следите за гигиеной рук", - говорится в заявлении МИД ФРГ.
В ведомстве полагают, что угроза здоровью немецких туристов в городе Ухань в настоящее время "умеренная". Однако призывают граждан "немедленно обратиться к врачу в случае повышения температуры или признаках инфекции дыхательных путей".
Как заявил на брифинге в среду представитель минздрава ФРГ, в ведомстве "внимательно следят за ситуацией, но не впадают сейчас в панику, для этого нет причин, потому что этот вирус менее опасен, чем, к примеру, вирус SARS". С другой стороны, в министерстве подготовились к возможному попаданию на территорию Германии больных новым коронавирусом, "есть диагностика и возможности для реагирования", сообщили в минздраве.