В Германии предупредили об угрозе коронавируса при поездках в Китай

БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. МИД ФРГ предупредил граждан об угрозе нового коронавируса при поездках в КНР , соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте ведомства.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 473 случая заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

"Избегайте контакта с заболевшими людьми и всеми животными, не посещайте рынки с продуктами животного происхождения и внимательно следите за гигиеной рук", - говорится в заявлении МИД ФРГ.

В ведомстве полагают, что угроза здоровью немецких туристов в городе Ухань в настоящее время "умеренная". Однако призывают граждан "немедленно обратиться к врачу в случае повышения температуры или признаках инфекции дыхательных путей".