Путин оценил идею привлечь частные медорганизации в первичное звено

"Да мы вообще за то, чтобы привлекать различные структуры, в том числе частные структуры, к выполнению государственных и муниципальных задач за те средства, которые находятся в руках у регионов и муниципалитетов, потому что это создает здоровую конкуренцию. Там есть, конечно, вопросы, связанные с рабочими местами, и так далее, но мы должны стремиться к тому, чтобы услуги, которые граждане получают, были высокого качества", - сказал Путин.