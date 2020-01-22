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Путин оценил идею привлечь частные медорганизации в первичное звено
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РИА Новости

Путин оценил идею привлечь частные медорганизации в первичное звено

15:16 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность привлечения частных медицинских организаций с институтом наставничества в первичное звено здравоохранения, отметив, что на проведение данного пилотного проекта предусмотрено 1,9 миллиарда рублей.
Один из участников встречи главы государства с общественностью Липецкой области попросил поддержки в проведении пилотного проекта на уровне региона, чтобы интегрировать в оказание первичной медицинской помощи частные медицинские организации с осуществлением наставничества.
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"Да мы вообще за то, чтобы привлекать различные структуры, в том числе частные структуры, к выполнению государственных и муниципальных задач за те средства, которые находятся в руках у регионов и муниципалитетов, потому что это создает здоровую конкуренцию. Там есть, конечно, вопросы, связанные с рабочими местами, и так далее, но мы должны стремиться к тому, чтобы услуги, которые граждане получают, были высокого качества", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что конкуренция здесь востребована.
"Поэтому аккуратненько посмотрим на ваше предложение", - отметил Путин.
"Ну вот 1,9 миллиарда рублей для реализации этой идеи, они уже предусмотрены на этот пилотный проект", - добавил он.
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