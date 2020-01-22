Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:30+0300
https://ria.ru/20200122/1563737452.html
ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе

15:09 22.01.2020 (обновлено: 16:30 22.01.2020)
1018
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязательном прохождении полиграфа сотрудниками Росгвардии и кандидатами в руководство ведомства.
Поддержать инициативу ранее рекомендовал профильный комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев и зампред Александр Хинштейн являются авторами документа.
"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.
По его словам, нежелание проходить полиграф или предоставлять информацию будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором — для отказа в приеме на службу или работу.
Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.
По мнению главы договорно-правового департамента Росгвардии Александра Школьникова, принятие такого закона благоприятно "скажется на качестве личного состава".
Росгвардия
18 января, 04:04
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
3970115
Обсудить 4
Василий ПискаревРосгвардияГосдума РФАлександр ХинштейнОбщество
Рекомендуем
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Кальян с живыми черепахами. Стоп-кадр видео
Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Путин: Для России нужна крепкая президентская власть
Путин рассказал о подходящей для России форме правления
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно
Полицейский автомобиль
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, Нидерланды
Скандал вокруг ОЗХО — отражение проблем Запада, которые не рассосутся
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
"Ъ": коллекторов хотят допустить к работе с долгами россиян по ЖКХ
Здание правительства РФ
Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах
Вид Москвы
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Жители Пекина в защитных медицинских масках
В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния