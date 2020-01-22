ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе

"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.

По его словам, нежелание проходить полиграф или предоставлять информацию будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором — для отказа в приеме на службу или работу.