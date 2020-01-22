ГД поддержала проект о проверке росгвардейцев на полиграфе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязательном прохождении полиграфа сотрудниками Росгвардии и кандидатами в руководство ведомства.
Поддержать инициативу ранее рекомендовал профильный комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев и зампред Александр Хинштейн являются авторами документа.
"Вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности", — пояснял Хинштейн.
По его словам, нежелание проходить полиграф или предоставлять информацию будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором — для отказа в приеме на службу или работу.
Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.
По мнению главы договорно-правового департамента Росгвардии Александра Школьникова, принятие такого закона благоприятно "скажется на качестве личного состава".
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