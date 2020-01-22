В Самаре на девочку-подростка упала глыба льда с крыши

САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома в Самаре, сообщила в среду пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 21 января в 23.40 (22.40 мск) в Советском районе Самары, с крыши жилого многоквартирного дома сошла наледь.
"В результате происшествия пострадала девочка 2004 года рождения, которая для обследования была направлена в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова", - говорится в сообщении.