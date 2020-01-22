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В Самаре на девочку-подростка упала глыба льда с крыши
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РИА Новости

В Самаре на девочку-подростка упала глыба льда с крыши

15:07 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевРаботник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома
Работник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома
© РИА Новости / Алексей Даничев
Работник коммунальной службы чистит от снега и сосулек крышу дома. Архивное фото
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома в Самаре, сообщила в среду пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 21 января в 23.40 (22.40 мск) в Советском районе Самары, с крыши жилого многоквартирного дома сошла наледь.
"В результате происшествия пострадала девочка 2004 года рождения, которая для обследования была направлена в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова", - говорится в сообщении.
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СамараПроисшествия
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