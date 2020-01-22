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В Роспотребнадзор заявили о подъеме заболеваемости гриппом
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РИА Новости

В Роспотребнадзор заявили о подъеме заболеваемости гриппом

15:07 22.01.2020
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© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп
© Depositphotos / stokkete
Грипп. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом начинается в России, но когда он достигнет пика, пока неясно, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Пока у нас превышение эпидпорога незначительное, только в двух субъектах зарегистрировано. Но удельный вес вирусов гриппа в циркуляции при лабораторном мониторинге увеличивается, совершенно очевидно – эпидподъем начинается. Другое дело – когда он настигнет пика, будем смотреть по ситуации", - сказала Ежлова журналистам.
Она уточнила, что он гриппа удалось привить почти 74 миллиона человек, это максимальный за всю историю вакцинопрофилактики уровень охвата прививками.
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