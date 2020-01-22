В Японии хозяин магазина запретил вход для китайцев из-за коронавируса

Объявление, написанное на китайском языке с помощью электронного перевода, гласит, что владелец магазина не хочет распространения коронавируса, и против того, чтобы к нему приходили китайцы. Газета приводит слова владельца магазина о том, что его "разоряют не знающие хороших манер китайцы".
"Я хочу принять меры самозащиты от коронавируса и не хочу, чтобы (в магазин) ходили китайцы", - говорит автор объявления.
По сообщениям СМИ, новость уже вызвала негодование у китайских пользователей интернета, которые требуют извинений и призывают бойкотировать магазин с оскорбительным для них объявлением.
Это уже не первый подобный случай в Японии. Как сообщалось ранее, в 2017 году японской косметической компании пришлось извиняться за объявление в одном из ее магазинов, гласившее: "Китайцам вход воспрещен".
15 января, 07:43В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
21 января, 13:27Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология