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В Японии хозяин магазина запретил вход для китайцев из-за коронавируса
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РИА Новости

В Японии хозяин магазина запретил вход для китайцев из-за коронавируса

15:04 22.01.2020 (обновлено: 15:22 22.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung Hoon Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
© REUTERS / Kim Kyung Hoon
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
ТОКИО, 22 янв - РИА Новости. "Китайцам вход воспрещен!" - такое объявление повесил на двери своего магазина сладостей японец в туристическом местечке Хаконэ у подножия Фудзиямы в связи с распространением в Китае новой вирусной пневмонии, сообщила в среду газета "Асахи".
Объявление, написанное на китайском языке с помощью электронного перевода, гласит, что владелец магазина не хочет распространения коронавируса, и против того, чтобы к нему приходили китайцы. Газета приводит слова владельца магазина о том, что его "разоряют не знающие хороших манер китайцы".
"Я хочу принять меры самозащиты от коронавируса и не хочу, чтобы (в магазин) ходили китайцы", - говорит автор объявления.
По сообщениям СМИ, новость уже вызвала негодование у китайских пользователей интернета, которые требуют извинений и призывают бойкотировать магазин с оскорбительным для них объявлением.
Это уже не первый подобный случай в Японии. Как сообщалось ранее, в 2017 году японской косметической компании пришлось извиняться за объявление в одном из ее магазинов, гласившее: "Китайцам вход воспрещен".
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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