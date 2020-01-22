В Японии хозяин магазина запретил вход для китайцев из-за коронавируса

"Я хочу принять меры самозащиты от коронавируса и не хочу, чтобы (в магазин) ходили китайцы", - говорит автор объявления.

По сообщениям СМИ, новость уже вызвала негодование у китайских пользователей интернета, которые требуют извинений и призывают бойкотировать магазин с оскорбительным для них объявлением.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.