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Путин отметил важность поставок качественного питания в школы
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РИА Новости

Путин отметил важность поставок качественного питания в школы

15:03 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей ужесточения требований и ответственности за нарушения при поставках питания в школы, правительство готовит предложения.
Президенту предложили поднять планку ответственности за нарушения при поставках питания в школы и поручить правительству предусмотреть обязательный предварительный фильтр поставщиков, лабораторные исследования на качество, дисквалификацию недобросовестных поставщиков при заключении госконтрактов со школами.
"Я полностью согласен с тем, что вы сейчас сказали... Вот эта мера, о который вы сейчас сказали, а я говорил об этом в послании, она никогда у нас не осуществлялась в таком масштабе, о котором мы сейчас говорим... Я хочу, чтобы это было для всей страны, для всех детей, и, конечно, оно (питание - ред.) должно быть качественным. Это совершенно очевидно", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
"Вот сейчас коллеги в правительстве готовят соответствующие предложения. Вот то, что вы сказали, абсолютно востребовано с точки зрения создания соответствующей нормативно-правовой базы. Обязательно все, что вы сказали, учтем. Вы правы. Абсолютно так и надо делать", - добавил Путин.
Ученик во время обеда в столовой
15 января, 16:44
Минпросвещения поддержало развитие качественного питания в школах
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Здоровье - ОбществоВладимир ПутинЛипецкая областьУсманьРоссияОбщество
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