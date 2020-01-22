Путин отметил важность поставок качественного питания в школы

"Я полностью согласен с тем, что вы сейчас сказали... Вот эта мера, о который вы сейчас сказали, а я говорил об этом в послании, она никогда у нас не осуществлялась в таком масштабе, о котором мы сейчас говорим... Я хочу, чтобы это было для всей страны, для всех детей, и, конечно, оно (питание - ред.) должно быть качественным. Это совершенно очевидно", - сказал президент на встрече с представителями общественности.