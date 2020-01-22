В Китае число заболевших новым коронавирусом возросло до 473 человек

В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса

В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса

"По состоянию на 19.30 (14.30 мск), по независимому подсчету Центрального телевидения Китая, число заболевших по всему Китая увеличилось до 473 человек", - сообщил телеканал.

К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.