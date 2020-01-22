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В Китае число заболевших новым коронавирусом возросло до 473 человек
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РИА Новости

В Китае число заболевших новым коронавирусом возросло до 473 человек

15:03 22.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Общее число заразившихся новым типом коронавируса в КНР увеличилось до 473 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 440 заболевших и девяти умерших.
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"По состоянию на 19.30 (14.30 мск), по независимому подсчету Центрального телевидения Китая, число заболевших по всему Китая увеличилось до 473 человек", - сообщил телеканал.
К настоящему моменту вирус распространялся уже на 25 провинций и городов центрального подчинения.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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