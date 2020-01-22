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Путин на примере ЛДПР проиллюстрировал риски парламентской республики
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РИА Новости

Путин на примере ЛДПР проиллюстрировал риски парламентской республики

15:00 22.01.2020 (обновлено: 15:54 22.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на примере партии ЛДПР проиллюстрировал возможные риски перехода к парламентской республике в России, связанные с молодостью партийных институтов страны и привязанностью политических партий к конкретным людям - их лидерам.
Президент в среду проводит встречу с общественностью Липецкой области. Отвечая на вопрос одного из участников встречи о возможности перехода РФ к парламентской республике, Путин заявил, что теоретически это возможно, отметив, что сам он считает это нецелесообразным.
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Объясняя свою точку зрения, глава государства указал, что, по его мнению, для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю, например, в Европе некоторые партии существуют столетиями.

"А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране - Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский - есть ЛДПР. Нет Жириновского... Сама идея либеральная, она хорошая. Но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать", - уверен Путин.

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ЛДПРВладимир ПутинУсманьРоссияПолитика
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