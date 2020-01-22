Путин на примере ЛДПР проиллюстрировал риски парламентской республики

"А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране - Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский - есть ЛДПР. Нет Жириновского... Сама идея либеральная, она хорошая. Но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать", - уверен Путин.