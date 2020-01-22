Путин на примере ЛДПР проиллюстрировал риски парламентской республики

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на примере партии ЛДПР проиллюстрировал возможные риски перехода к парламентской республике в России, связанные с молодостью партийных институтов страны и привязанностью политических партий к конкретным людям - их лидерам.
Президент в среду проводит встречу с общественностью Липецкой области. Отвечая на вопрос одного из участников встречи о возможности перехода РФ к парламентской республике, Путин заявил, что теоретически это возможно, отметив, что сам он считает это нецелесообразным.
Объясняя свою точку зрения, глава государства указал, что, по его мнению, для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю, например, в Европе некоторые партии существуют столетиями.
"А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране - Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский - есть ЛДПР. Нет Жириновского... Сама идея либеральная, она хорошая. Но сможет ли партия так функционировать без своего лидера? Трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать", - уверен Путин.