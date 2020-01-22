Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Чайки. Накануне в Кремле сообщили, что президент внес кандидатуру Игоря Краснова на должность нового генпрокурора.

Кадыров назвал регион форпостом и надежной опорой России на южных рубежах и подчеркнул, что развитие в регионе обеспечивается благодаря заботе и вниманию президента.

"Его (Юрия Чайки. — Прим. ред.) богатый опыт, знание ситуации в любом субъекте, способность оперативно принимать решения по сложным вопросам и добиваться их выполнения помогут в сжатые сроки войти в рабочий режим в СКФО", — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни выразил уверенность, что Чайка сумеет добиться реализации планов по развитию экономической и социальной сфер в регионе. Он подчеркнул, что лично знает нового полпреда как истинного патриота, и поблагодарил Владимира Путина за такое кадровое решение.

"Наш Национальный лидер еще раз продемонстрировал, что уделяет Северному Кавказу особое внимание и намерен и далее способствовать его ускоренному развитию", — отметил он.