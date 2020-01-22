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Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
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РИА Новости

Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

15:00 22.01.2020 (обновлено: 17:14 22.01.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил назначение экс-генпрокурора Юрия Чайки на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Чайки. Накануне в Кремле сообщили, что президент внес кандидатуру Игоря Краснова на должность нового генпрокурора.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
Кадыров назвал регион форпостом и надежной опорой России на южных рубежах и подчеркнул, что развитие в регионе обеспечивается благодаря заботе и вниманию президента.
"Его (Юрия Чайки. — Прим. ред.) богатый опыт, знание ситуации в любом субъекте, способность оперативно принимать решения по сложным вопросам и добиваться их выполнения помогут в сжатые сроки войти в рабочий режим в СКФО", — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни выразил уверенность, что Чайка сумеет добиться реализации планов по развитию экономической и социальной сфер в регионе. Он подчеркнул, что лично знает нового полпреда как истинного патриота, и поблагодарил Владимира Путина за такое кадровое решение.
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"Наш Национальный лидер еще раз продемонстрировал, что уделяет Северному Кавказу особое внимание и намерен и далее способствовать его ускоренному развитию", — отметил он.
Кадыров также пожелал Чайке успехов на новой должности.
991266647
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Северный КавказВладимир ПутинЮрий ЧайкаРамзан КадыровРоссияПолитика
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