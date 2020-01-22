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МВД и ученые разработают технологии по определению этноса человека
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РИА Новости

МВД и ученые разработают технологии по определению этноса человека

14:59 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. МВД России и Курчатовский институт подписали соглашение, в рамках которого предполагается разработать технологии для определения возраста, этнической и географической принадлежности человека, элементы внешнего облика, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня в МВД России состоялось подписание соглашения о взаимодействии между министерством внутренних дел РФ и федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", - говорится в сообщении.
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Подписи под документом поставили глава МВД РФ Владимир Колокольцев и директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Как пояснил глава МВД Колокольцев, соглашение будет способствовать совершенствованию работы по раскрытию и расследованию преступлений.
"Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего, имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК "нового поколения". Они в том числе позволят устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика", - сказал Колокольцев.
Кроме того, глава МВД России и директор НИЦ "Курчатовский институт" отметили важность привлечения уникальных специалистов, научного и приборного ресурсного потенциала Курчатовского института в развитии технологий криминалистического исследования объектов и веществ.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
23 декабря 2019, 14:48
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Курчатовский институтМВД РФМихаил КовальчукВладимир КолокольцевОбщество
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