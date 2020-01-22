МВД и ученые разработают технологии по определению этноса человека

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. МВД России и Курчатовский институт подписали соглашение, в рамках которого предполагается разработать технологии для определения возраста, этнической и географической принадлежности человека, элементы внешнего облика, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в МВД России состоялось подписание соглашения о взаимодействии между министерством внутренних дел РФ и федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава МВД Колокольцев, соглашение будет способствовать совершенствованию работы по раскрытию и расследованию преступлений.

"Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего, имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК "нового поколения". Они в том числе позволят устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика", - сказал Колокольцев.