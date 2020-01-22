Роспотребнадзор усилил контроль из-за нового коронавируса

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу, введя использование дистанционного измерения температуры тела и анкетирования о состоянии здоровья в связи с опасностью распространения коронавируса, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска РФ, не только на российско-китайской границе, с использованием дистанционного измерения температуры тела и анкетирование, мы разработали специальную анкету для въезжающих", - сказала Ежлова журналистам.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.