Роспотребнадзор усилил контроль из-за нового коронавируса

"Усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска РФ, не только на российско-китайской границе, с использованием дистанционного измерения температуры тела и анкетирование, мы разработали специальную анкету для въезжающих", - сказала Ежлова журналистам.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.