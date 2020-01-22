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Эксперты Роспотребнадзора примут участие в заседании по коронавирусу
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РИА Новости

Эксперты Роспотребнадзора примут участие в заседании по коронавирусу

14:53 22.01.2020
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© REUTERS / Jason LeeДевушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора примут участие в заседании комиссии ВОЗ о противодействии распространению коронавируса, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Сегодня Всемирная организация здравоохранения собирает комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить ситуацию, нужно ли поднимать уровень риска или снижать и какие дополнительные меры и рекомендации можно дать всем странам. В этом совещании принимают участие и эксперты от Роспотребнадзора", - сказала Ежлова журналистам.
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
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"Цифру умножить на сто". Вирусолог о распространении вируса из КНРВ Китае число погибших от коронавируса 2019-nCoV достигло девяти человек. Насколько опасен новый штамм и каковы шансы врачей справиться с ним, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Она уточнила, что все детальные случаи зарегистрированы у лиц старше 60 лет, имеющих сопутствующую хроническую патологию.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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