Эксперты Роспотребнадзора примут участие в заседании по коронавирусу

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения собирает комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить ситуацию, нужно ли поднимать уровень риска или снижать и какие дополнительные меры и рекомендации можно дать всем странам. В этом совещании принимают участие и эксперты от Роспотребнадзора", - сказала Ежлова журналистам.