Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T14:49+0300
https://ria.ru/20200122/1563736209.html
Министр просвещения Кравцов: в сфере образования революции не нужны
https://cdn24.img.ria.ru/images/156367/27/1563672747_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_675bc1c978983eea6d5c01b54400f629.jpg
РИА Новости

Министр просвещения Кравцов: в сфере образования революции не нужны

14:49 22.01.2020
8108
© РИА Новости / Александр НатрускинСергей Кравцов
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Революций" в сфере образования быть не должно, необходимо обеспечить преемственность и спокойное развитие с учётом существующих вызовов; задачи, поставленные президентом перед министерством просвещения России, являются ключевыми, заявил его новый глава Сергей Кравцов.
"Задачи поставлены министерству просвещения в послании президента, и в майских указах, и в национальных проектах. Все это ключевые задачи, которые требуют решения. Это огромная работа, огромная ответственность. Нужно ситуацию проанализировать, обсудить с экспертным сообществом, чтобы принимать какие-то решения. Но в образовании не должно быть каких- то революций, должно быть спокойное развитие с учётом тех вызовов, которые есть. Если и принимать какие-то решения, то они должны быть очень взвешенными", - сказал Кравцов журналистам.
"Важно обеспечить преемственность", - добавил он.
ергей Кравцов
21 января, 22:13
Биография Сергея Кравцова
121073127
Обсудить 5
Формирование нового правительстваМинистерство просвещения РоссииСергей КравцовПравительство РФРоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
ергей Кравцов
Биография Сергея Кравцова
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Сергей Кравцов
Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения
Путин: Институт над президентом — это будет означать не что другое, как двоевластие
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Новый глава Минобрнауки назвал главную задачу ведомства
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
А чего он понимает в искусстве-то? Путин пошутил о знаниях Кудрина
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал прекратить "раздувать" вузы в крупных городах
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния