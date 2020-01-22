Министр просвещения Кравцов: в сфере образования революции не нужны

"Задачи поставлены министерству просвещения в послании президента, и в майских указах, и в национальных проектах. Все это ключевые задачи, которые требуют решения. Это огромная работа, огромная ответственность. Нужно ситуацию проанализировать, обсудить с экспертным сообществом, чтобы принимать какие-то решения. Но в образовании не должно быть каких- то революций, должно быть спокойное развитие с учётом тех вызовов, которые есть. Если и принимать какие-то решения, то они должны быть очень взвешенными", - сказал Кравцов журналистам.