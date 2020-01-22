В России нет госпитализированных с подозрением на новый коронавирус

Люди в защитных масках на улице Пекина. Архивное фото

Люди в защитных масках на улице Пекина

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Госпитализированных с подозрением на заболевание, вызванное распространяющимся из Китая новым коронавирусом, в Госпитализированных с подозрением на заболевание, вызванное распространяющимся из Китая новым коронавирусом, в России на сегодняшний день нет, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

"Нет, таких случаев нет", - сказала Ежлова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.