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В России нет госпитализированных с подозрением на новый коронавирус
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РИА Новости

В России нет госпитализированных с подозрением на новый коронавирус

14:49 22.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Госпитализированных с подозрением на заболевание, вызванное распространяющимся из Китая новым коронавирусом, в России на сегодняшний день нет, заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Нет, таких случаев нет", - сказала Ежлова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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21 января, 13:27
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайРоссияУханьВ мире
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