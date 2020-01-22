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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
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РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

14:46 22.01.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи в районе мыса Кроноцкий на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"Сейсмособытие было зарегистрировано в среду вечером по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 108 километров в 180 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск и в 283 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмического события составила 6,5", - сказал представитель спасательного ведомства.
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Он добавил, что в Усть-Камчатском и Мильковском районах Камчатского края, а также в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 3 баллов. Жертв и разрушений нет.
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МЧС РФКамчатский крайПроисшествия
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