На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

"Сейсмособытие было зарегистрировано в среду вечером по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 108 километров в 180 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск и в 283 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмического события составила 6,5", - сказал представитель спасательного ведомства.

Он добавил, что в Усть-Камчатском и Мильковском районах Камчатского края, а также в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до 3 баллов. Жертв и разрушений нет.