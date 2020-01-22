Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы подали жалобу на имя нового генпрокурора, в которой просим признать незаконными бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ. В частности, Голунову от имени государства не были принесены извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, что предусмотрено законом", - заявил адвокат.
Комментариями Генпрокуратуры РИА Новости пока не располагает.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело. На днях, как сообщал РИА Новости тот же Сергей Бадамшин, Голунова наконец допросили уже в качестве потерпевшего.
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