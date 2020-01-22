Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

"Мы подали жалобу на имя нового генпрокурора, в которой просим признать незаконными бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ. В частности, Голунову от имени государства не были принесены извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, что предусмотрено законом", - заявил адвокат.