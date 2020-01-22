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https://ria.ru/20200122/1563735884.html
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
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РИА Новости

Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

14:45 22.01.2020 (обновлено: 14:52 22.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Голунов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы подали жалобу на имя нового генпрокурора, в которой просим признать незаконными бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ. В частности, Голунову от имени государства не были принесены извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, что предусмотрено законом", - заявил адвокат.
Комментариями Генпрокуратуры РИА Новости пока не располагает.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело. На днях, как сообщал РИА Новости тот же Сергей Бадамшин, Голунова наконец допросили уже в качестве потерпевшего.
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Обсудить 8
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Сами подкинули и почти посадили, Бочкарёву задержали с кокаином, она сама подтвердила, была под воздейсвтием наркотиков за рулём, имела штрафы, т.е. угрожала жизни людей и отделалась штрафом 30тыс рублей. Да у неё наркотики дороже стоят чем штраф. Изралитянку с гашишом и ту посадили.
22 января, 14:49
КМКостя Магомедов
3002010
В ЕСПЧ надо подавать Голунову за причиненный ущерб, пока Конституцию ещё не поменяли, против МВД, в России ему справедливости не добиться.
22 января, 15:28
П Пётр Старовой
410109
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