Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T14:43+0300
https://ria.ru/20200122/1563735778.html
Путин рассказал, что является показателем зрелости общества
https://cdn22.img.ria.ru/images/156373/06/1563730641_0:0:2854:1605_1036x0_80_0_0_f3f422e84e470679491d5c9f62059d3c.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, что является показателем зрелости общества

14:43 22.01.2020
377
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Отношение к старшему поколению является значимым показателем зрелости общества, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Если смотреть на страну, на государство как на большую семью, то это правда, конечно, это абсолютно значимый показать зрелости общества - отношение к старшему поколению. Это понятно... Поэтому, нам, конечно, нужно заботиться о людях старшего поколения", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос о создании комплексной системы поддержки и помощи пожилым людям-инвалидам, которые нуждаются в уходе.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Вчера, 14:40
Путин рассмотрит вопрос легализации ухода за "отказниками" в больницах
Глава государства также напомнил басню Льва Толстого, в которой дедушке не позволяли есть за столом, отправляя его питаться во двор. Потом родители, видя, что их ребенок что-то мастерит, спросили, что это. Ребенок ответил: "Готовлю вот лоханку для вас, вы, правда, старые будете".
"После этого дедушку стали сажать за стол, как мы помним", - отметил Путин.
2140015
Обсудить 2
Владимир ПутинЛипецкая областьУсманьРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин на примере ЛДПР проиллюстрировал риски парламентской республики
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин объяснил предложения внести в Конституцию новации в соцсфере
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Путин рассказал, как не допустить искажения истории Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Путин рассказал о создании сервиса с информацией по доступным льготам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Путин рассмотрит вопрос легализации ухода за "отказниками" в больницах
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин рассказал о реализации социального блока мер послания
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Путин отметил важность поставок качественного питания в школы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения
Путин: Для России нужна крепкая президентская власть
Путин рассказал о подходящей для России форме правления
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Путин оценил идею привлечь частные медорганизации в первичное звено
Леонид Левин
Госдума досрочно прекратила полномочия Леонида Левина
Владимир Путин во время осмотра объектов инфраструктуры в городе Усмань
Путин рассказал о сроках разработки нормативных актов по маткапиталу
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин оценил напоминания о льготах в электронных сервисах
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния