Путин рассказал, что является показателем зрелости общества

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Отношение к старшему поколению является значимым показателем зрелости общества, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Если смотреть на страну, на государство как на большую семью, то это правда, конечно, это абсолютно значимый показать зрелости общества - отношение к старшему поколению. Это понятно... Поэтому, нам, конечно, нужно заботиться о людях старшего поколения", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос о создании комплексной системы поддержки и помощи пожилым людям-инвалидам, которые нуждаются в уходе.
Глава государства также напомнил басню Льва Толстого, в которой дедушке не позволяли есть за столом, отправляя его питаться во двор. Потом родители, видя, что их ребенок что-то мастерит, спросили, что это. Ребенок ответил: "Готовлю вот лоханку для вас, вы, правда, старые будете".
"После этого дедушку стали сажать за стол, как мы помним", - отметил Путин.