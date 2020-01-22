Путин рассказал, что является показателем зрелости общества

"Если смотреть на страну, на государство как на большую семью, то это правда, конечно, это абсолютно значимый показать зрелости общества - отношение к старшему поколению. Это понятно... Поэтому, нам, конечно, нужно заботиться о людях старшего поколения", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос о создании комплексной системы поддержки и помощи пожилым людям-инвалидам, которые нуждаются в уходе.