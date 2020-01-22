Орешкина на сессии форума в Давосе представили экономистом

ДАВОС (Швейцария), 22 янв — РИА Новости. Экс-министра экономического развития России Максима Орешкина на одной из сессий экономического форума в Давосе модератор представил "экономистом".
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Орешкин в него не вошел. Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Как ранее в среду рассказал журналистам Орешкин, он находится в Давосе в качестве члена российской делегации.
"Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нем еще можно сказать", — представил его модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Орешкин принимал участие в сессии "Неравенство как барьер экономического роста" вместе с инвестиционным директором Bridgewater Associates Реем Далио и управляющим директором "Яндекса" Тиграном Худавердяном.
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе проходит 21-24 января. Главные темы форума, помимо традиционной экономики, — экология, геополитика, общество, устойчивое развитие, технологии и четвертая промышленная революция.