В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Государственный музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра "Холокост" к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии, сообщил представитель центра Леонид Терушкин.
По словам Терушкина, стороны не сошлись в оценке числа жертв холокоста, а также в определении границ Польши в 1939 и 1941 годах.
"В этом году планировалась совместная выставка музея Победы и центра "Холокост". Это временная экспозиция, которая будет экспонироваться в Варшаве. Но хотелось сделать открытие ее в рамках дней памяти в Аушвице. Был получен вежливый отказ, который объяснили нехваткой времени для согласования материалов. Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции", — добавила представитель музея Победы Анастасия Кретова.
Сейчас идут переговоры о размещении экспозиции с музеем Второй мировой войны в Гданьске.
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