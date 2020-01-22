В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"

"В этом году планировалась совместная выставка музея Победы и центра "Холокост". Это временная экспозиция, которая будет экспонироваться в Варшаве. Но хотелось сделать открытие ее в рамках дней памяти в Аушвице. Был получен вежливый отказ, который объяснили нехваткой времени для согласования материалов. Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции", — добавила представитель музея Победы Анастасия Кретова.