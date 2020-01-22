Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T17:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563735700.html
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/02/1562570254_0:175:2919:1817_1036x0_80_0_0_e91ab089cbba89fa7b7c65a73849a400.jpg
РИА Новости

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"

14:42 22.01.2020 (обновлено: 17:07 22.01.2020)
47499
© РИА Новости / Максим БлиновЦентральный музей Великой Отечественной войны
Центральный музей Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Блинов
Центральный музей Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Государственный музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра "Холокост" к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии, сообщил представитель центра Леонид Терушкин.
По словам Терушкина, стороны не сошлись в оценке числа жертв холокоста, а также в определении границ Польши в 1939 и 1941 годах.

"В этом году планировалась совместная выставка музея Победы и центра "Холокост". Это временная экспозиция, которая будет экспонироваться в Варшаве. Но хотелось сделать открытие ее в рамках дней памяти в Аушвице. Был получен вежливый отказ, который объяснили нехваткой времени для согласования материалов. Еще одним предлогом стало то, что представленные материалы дублируют экспонаты основной экспозиции", — добавила представитель музея Победы Анастасия Кретова.

Сейчас идут переговоры о размещении экспозиции с музеем Второй мировой войны в Гданьске.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте
20 января, 16:47
В Москве представили сборник о блокадном Ленинграде и холокосте
4634719727338
Обсудить 113
Музей ПобедыОсвенцимЦентр "Холокост"ПольшаОбщество
Популярные комментарии
Наверное, наша выставка слишком правдивая, и поэтому для нынешней польской власти неприемлема.
22 января, 15:03
АКАНДРЕЙ КОННИН
22410006
К своему нынешнему политико-психологическому состоянию польская элита прошла через исторически длинную полосу поражений, в которых слава храбрейших поляков год за годом "полировалась" позорным поведением их правителей, которые с легкостью могут выдавать любую гнусность за образец национальной храбрости. Недопущение присутствия России в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима, всего лишь продолжение этой гнусной линии в поведении нынешних правителей Варшавы.
22 января, 15:17
vv.p.neznamov
000000
Рекомендуем
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Кальян с живыми черепахами. Стоп-кадр видео
Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Сотрудники ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, Нидерланды
Скандал вокруг ОЗХО — отражение проблем Запада, которые не рассосутся
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Европа хотела бы повоевать в Ливии. Но ей страшно
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове
"Зеленский приветствует российскую армию". Чего боятся в Киеве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Дружба со скидкой: кто обеспечит Белоруссию нефтью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния