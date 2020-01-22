Путин рассмотрит вопрос легализации ухода за "отказниками" в больницах

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос законодательного оформления услуги социального ухода в больницах за детьми, которые остались без попечения родителей.
"Надо, чтобы были нормативные акты, которые легализуют этот вид деятельности (уход в больнице за детьми, которые остались без попечения родителей). Давайте посмотрим", - сказал Путин на встрече с общественностью в Усмани, где одна из участниц рассказала о своем движении, оказывающем в больницах помощь детям-отказникам и оставшимся без родителей.
"Когда этим занимаются, делают это с душой, конечно, им за это большое спасибо", - добавил президент.