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https://ria.ru/20200122/1563735037.html
В Израиле проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
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РИА Новости

В Израиле проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима

14:30 22.01.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПосетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. В канун открытия всемирного форума, посвященного памяти жертв Холокоста в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", общественные и ветеранские организации Израиля проводят торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения концлагеря Освенцим советскими солдатами.
Всеизраильская ассоциация "Уцелевшие в концлагерях и гетто", объединяющая сотни русскоязычных жертв нацизма и их потомков, под председательством Гиты Койфман провела специальную торжественную церемонию в Тель-Авиве. В память о шести миллионах европейских евреев, погибших в Холокосте, была прочитана молитва кадиш и зажжены поминальные свечи. Бывшая узница Бершадского гетто Анна Палко рассказала корреспонденту РИА Новости о том, что ей, рождённой в гетто, только чудом удалось пережить оккупацию и войну.
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
"Мама прятала меня целыми днями привязанной тряпками к животу, большой живот никого не удивлял, все были голодные, у всех были большие животы, я не плакала, не кричала. Мама рассказывала, что собаки не лаяли от страха, который витал в воздухе. А ночью она меня оттуда вытаскивала. Когда нас освободила Красная армия, мама была полумертвой, она уже умирала, её уже хотели похоронить, там ведь мертвые лежали рядом с живыми. Её хотели уже похоронить, к ней прикоснулись и она застонала. Уже в больнице меня нашли на животе, в тряпках. Мне тогда было чуть меньше трёх лет", - вспоминает бывшая узница гетто.
Палко, как и другие члены всеизраильской ассоциации, говорили о том, что все они обязаны жизнью героизму солдат Красной армии. Они считают необходимым правдиво освещать историю Холокоста, рассказывая о преступлениях нацизма молодому поколению, чтобы избежать повторения трагических страниц истории.
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Член ассоциации Виктор Гин, известный в России поэт, автор слов песни "Поговори со мною, мама", которую исполняла певица Валентина Толкунова, также чудом выжил в годы войны. Он рассказал о том, как мать спасла его с братом от смерти в оккупированном фашистами Орле.
"Мама нам повесила на шеи крестики и документы все сожгла. И мы вот так, перебираясь с одной квартиры на другую, чтобы нас никто не выдал, прожили до освобождения Орла советскими войсками. Здесь было много случайностей, потому что, если бы мы знали идиш, мы были бы расстреляны, например, потому что мы бы себя выдали, дети бы себя выдали. Более того, если бы мы были обрезаны, мы бы тоже были расстреляны, потому что немцы нас в комендатуру брали и снимали нам штаны. Но у нас была интеллигентная семья, отец был директор школы, мама преподавательница, так что у нас, слава Богу, этого не было. Но как все зависит от каких-то маленьких случайностей. Когда освободили Орёл, мне было уже четыре года", - рассказал Гин. Он отметил, что у него в Холокосте погибли близкие родственники - бабушка со всеми сёстрами и дед.
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Гостями форума станут представители более 60 международных делегаций. Среди гостей, приглашённых в Израиль президентом Израиля Реувеном Ривлиными, президент РФ Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.
На конференции в музее "Яд ва-Шем" запланированы речи Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.
© РИА Новости / Алия СудаковаПосетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
В рамках визита Путина в Израиль запланирована встреча российского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Путин и Нетаньяху собираются принять участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда в иерусалимском парке Сакер.
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