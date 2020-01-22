Путин рассказал, как не допустить искажения истории Второй мировой

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Чтобы не допустить искажения истории Второй мировой войны, нужно доносить правду об этих событиях доходчиво и аргументированно, это будет делать специальный информационно-аналитический центр, основанный на архивных материалах, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду в рамках рабочей поездки в Липецкую область президент встретился с представителями общественности региона. Один из участников этой встречи - учитель истории - спросил, как можно противостоять тенденциям искажения истории Второй мировой войны в медиапространстве.
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"Правдой, только правду нужно излагать. Ну, она должна быть аргументированной", - заявил Путин в ответ.
Он напомнил, что в России предполагается создать специальный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах, в том числе видео- и фотоматериалах тех лет.
"Обеспечим туда широкий доступ всем желающим и в нашей стране, и за рубежом. Но, конечно, нужно, чтобы он должным образом начал работать, чтобы там были хорошие специалисты, которые могут нужные вещи ярко, доходчиво доносить до миллионов людей. Я очень рассчитываю, что он заработает соответствующим образом. Что касается архивных материалов, то их, наверное, у нас больше, чем где бы то ни было", - подчеркнул президент.