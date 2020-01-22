Путин рассказал, как не допустить искажения истории Второй мировой

В среду в рамках рабочей поездки в Липецкую область президент встретился с представителями общественности региона. Один из участников этой встречи - учитель истории - спросил, как можно противостоять тенденциям искажения истории Второй мировой войны в медиапространстве.

"Обеспечим туда широкий доступ всем желающим и в нашей стране, и за рубежом. Но, конечно, нужно, чтобы он должным образом начал работать, чтобы там были хорошие специалисты, которые могут нужные вещи ярко, доходчиво доносить до миллионов людей. Я очень рассчитываю, что он заработает соответствующим образом. Что касается архивных материалов, то их, наверное, у нас больше, чем где бы то ни было", - подчеркнул президент.