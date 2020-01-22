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Путин объяснил предложения внести в Конституцию новации в соцсфере
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РИА Новости

Путин объяснил предложения внести в Конституцию новации в соцсфере

14:24 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
УСМАНЬ (Липецкая обл.), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности объяснил, почему предложил зафиксировать в Конституции РФ новации в социальной сфере.
"Если вы обратили внимание, мы в законе это отразили, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше, чем прожиточный минимум, но я предложил это зафиксировать в конституции. Почему? Потому что если мы это сделаем, если вот в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко", - объяснил Путин.
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"Так же как необходимость индексации пенсий. В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои суровые законы подчас, и вот не хватает денег, важнее на то, на это, на пятое, раздесятое. Но если в конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. Это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с конституцией, на регулярной основе ежегодно", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Госдуму проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
В частности, проектом указанного закона вносятся поправки в Конституцию РФ, которые гарантируют установление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Изменения коснутся также индексации пособий и других социальных выплат. Также в Конституции будет закреплена регулярная индексация пенсий.
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинЛипецкая областьРоссияОбщество
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