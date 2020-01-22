Путин объяснил предложения внести в Конституцию новации в соцсфере

УСМАНЬ (Липецкая обл.), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности объяснил, почему предложил зафиксировать в Конституции РФ новации в социальной сфере.

"Если вы обратили внимание, мы в законе это отразили, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше, чем прожиточный минимум, но я предложил это зафиксировать в конституции. Почему? Потому что если мы это сделаем, если вот в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко", - объяснил Путин.

"Так же как необходимость индексации пенсий. В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои суровые законы подчас, и вот не хватает денег, важнее на то, на это, на пятое, раздесятое. Но если в конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. Это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с конституцией, на регулярной основе ежегодно", - отметил президент.

Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Госдуму проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".