Минтранс установит требования к защите самолетов от птиц

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минтранс РФ установит требования к защите самолётов от птиц, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее стало известно, что министерство проводит тендер на разработку предложений о госрегулировании защиты лайнеров от птиц, и потратить на эти цели планируется 5,6 миллиона рублей.
"Краткое изложение целей регулирования: установление требований орнитологической защиты полетов гражданских воздушных судов в РФ", - говорится в документе.
Правила могут вступить в силу в июне.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек в Жуковском. Лайнер сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.
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