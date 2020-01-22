Встреча Путина со студентами в центре "Сириус". Прямая трансляция

В преддверии Дня российского студенчества президент Владимир Путин встречается с учащимися ведущих отечественных университетов в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.
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