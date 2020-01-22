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Встреча Путина со студентами в центре "Сириус". Прямая трансляция
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РИА Новости
Встреча Путина со студентами в центре "Сириус". Прямая трансляция
В преддверии Дня российского студенчества президент Владимир Путин встречается с учащимися ведущих отечественных университетов в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
2020-01-22T17:00+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71482005&type=mp4
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Встреча Путина со студентами в центре "Сириус". Прямая трансляция

17:00 22.01.2020 (обновлено: 18:26 22.01.2020)
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В преддверии Дня российского студенчества президент Владимир Путин встречается с учащимися ведущих отечественных университетов в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.
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Спортсмены и команды
Сочи
Владимир ПутинРоссияОбщество
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