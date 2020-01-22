Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Форма парламентской республики в мире достаточно распространена, теоретически это возможно и в Форма парламентской республики в мире достаточно распространена, теоретически это возможно и в России , заявил президент РФ Владимир Путин , отметив, что сам он считает это нецелесообразным.

"Парламентские республики в мире, такая форма организации государства распространена, и во многих странах, особенно европейских, эффективно применяется, хотя там есть и президентские республики", - сказал Путин на встрече с общественностью Липецкой области, отвечая на вопрос о возможности перехода РФ к парламентской республике.

В качестве примера из числа стран Европы он упомянул ФРГ, которая является парламентской республикой, и Францию - президентскую республику. Что касается мира в целом, и здесь существуют разные примеры: в Индии применяется парламентская форма, а в США - президентская, уточнил президент.

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - заявил Путин.

Президент также пояснил, почему думает именно так. Он указал, в частности, что для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю, как, например, в Европе, где некоторые партии существуют столетиями.

Кроме того, отметил он, широко применяемая в Европе парламентская форма правления сегодня дает сбои. Об этом говорят, например, случаи, когда разные политические силы в ряде стран не могут договориться и сформировать правительство или, напротив, силы с совершенно противоположными идеологиями вступают в коалиции, только чтобы любой ценой сформировать правительство.

"В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству", - убежден президент.

Он также сослался на мнение западных экспертов, которые говорят об определенном кризисе парламентаризма и думают, как оживить и сделать эту систему более эффективной.