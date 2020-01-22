Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Форма парламентской республики в мире достаточно распространена, теоретически это возможно и в России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что сам он считает это нецелесообразным.
"Парламентские республики в мире, такая форма организации государства распространена, и во многих странах, особенно европейских, эффективно применяется, хотя там есть и президентские республики", - сказал Путин на встрече с общественностью Липецкой области, отвечая на вопрос о возможности перехода РФ к парламентской республике.
В качестве примера из числа стран Европы он упомянул ФРГ, которая является парламентской республикой, и Францию - президентскую республику. Что касается мира в целом, и здесь существуют разные примеры: в Индии применяется парламентская форма, а в США - президентская, уточнил президент.
"Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - заявил Путин.
Президент также пояснил, почему думает именно так. Он указал, в частности, что для эффективного функционирования парламентской республики нужно, чтобы политическая структура имела давнюю историю, как, например, в Европе, где некоторые партии существуют столетиями.
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Кроме того, отметил он, широко применяемая в Европе парламентская форма правления сегодня дает сбои. Об этом говорят, например, случаи, когда разные политические силы в ряде стран не могут договориться и сформировать правительство или, напротив, силы с совершенно противоположными идеологиями вступают в коалиции, только чтобы любой ценой сформировать правительство.
"В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству", - убежден президент.
Он также сослался на мнение западных экспертов, которые говорят об определенном кризисе парламентаризма и думают, как оживить и сделать эту систему более эффективной.
"Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны - даже не посчитать, кто-то говорит 160, кто-то 190 - нужна все-таки крепкая президентская власть", - полагает Путин.