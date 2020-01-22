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Комитет Госдумы по охране здоровья встретится с новым главой Минздрава
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РИА Новости

Комитет Госдумы по охране здоровья встретится с новым главой Минздрава

14:12 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что комитет в среду обсудит с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко реализацию нацпроектов и послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Во вторник Путин назначил министром здравоохранения РФ Мурашко.
Михаил Мурашко
21 января, 20:43
Биография Михаила Мурашко
"Планируем обсудить первоочередные по решению задач, стоящих перед здравоохранением страны, реализацию национальных проектов и послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию", - сказал Морозов РИА Новости.
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Формирование нового правительстваДмитрий МорозовМихаил МурашкоОбщество
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