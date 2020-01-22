Комитет Госдумы по охране здоровья встретится с новым главой Минздрава

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что комитет в среду обсудит с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко реализацию нацпроектов и послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Во вторник Путин назначил министром здравоохранения РФ Мурашко.
21 января, 20:43Биография Михаила Мурашко
"Планируем обсудить первоочередные по решению задач, стоящих перед здравоохранением страны, реализацию национальных проектов и послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию", - сказал Морозов РИА Новости.