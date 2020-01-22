Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Первичное звено здравоохранения в РФ обновлялось дважды, но оно находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
"Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения... Оно у нас оказалась, к сожалению, в плачевном состоянии, потому что дважды подходили к этому снаряду, что называется, обновляли все, что там происходило, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным (региональный и федеральный), все опять потихонечку опускалось", - сказал Путин.
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Он отметил, что реконструкция и преобразование в первичном звене здравоохранения, включая ФАПы в том числе на селе, будет продолжаться.
"В 20-ом году мы около 200 ФАПов должны привести в порядок, в 2021 году - свыше 300, потом 400 и так далее... эти деньги мы будем выделять из федерального бюджета", - сказал Путин.