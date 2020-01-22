Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

"Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения... Оно у нас оказалась, к сожалению, в плачевном состоянии, потому что дважды подходили к этому снаряду, что называется, обновляли все, что там происходило, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным (региональный и федеральный), все опять потихонечку опускалось", - сказал Путин.