Вице-премьер Борисов встретился с руководством Минпромторга

"Юрий Иванович Борисов будет курировать все отрасли промышленности, за которые отвечает Минпромторг. Сегодня с утра провели встречу, Юрий Иванович приехал в министерство, представил "нового" министра, пообщался с руководством Минпромторга, обозначил задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы, пообещал поддержку и содействие в реализации поставленных президентом перед нами задач", - рассказал Мантуров.

Ранее промышленность курировал вице-премьер Дмитрий Козак. Он не вошел в новый кабмин. Список отраслей, которые будут курировать назначенные во вторник вечером в новом правительстве вице-премьеры, пока официально не опубликован.

"У нас министерство отвечает за большой перечень отраслей промышленности и экономики в целом, мы рассчитываем на то, что нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который является ключевым для нашего ведомства и является драйвером для многих отраслей промышленности и в первую очередь для машиностроения, основной акцент мы будем делать на реализацию поставленных перед нами президентом задач и в первую очередь по развитию несырьевого неэнергетического экспорта", - также добавил Мантуров.