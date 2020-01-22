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Путин пообещал школе искусств в Усмани помочь приобрести рояль
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РИА Новости

Путин пообещал школе искусств в Усмани помочь приобрести рояль

14:05 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
УСМАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь приобрести детской школе искусств Усмани новый рояль, а глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов - транспорт.
В ходе поездки в Липецкую области Путин заглянул в детскую школу искусств Усмани, где обучаются более 500 детей. Директор школы Анна Щербак рассказала президенту о том, что в шести филиалах, которые расположены в селах Усманского района, обучение проходят 940 детей. Обучение ведется по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты, хоровое пение, хореография, искусство фотографии.
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Реконструкция школы искусств, рассказала Щербак, была проведена за три месяца, после чего резко возросло количество желающих обучаться в учреждении.
Путин зашел в классы хореографии, "Искусство фотографии", "Хоровое пение", где в это время проходили занятия. В завершение экскурсии директор школы рассказала президенту о вопросах, которые возникают у подобных учреждений, в том числе о необходимости смены музыкального оборудования.
По словам Щербак, в частности, в школе необходимо сменить рояль, который постоянно расстраивается.
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Президент поинтересовался, есть ли в школе российское оборудование, и напомнил, что такое уже производится.
"У меня хорошие связи. Я договорюсь", - сказал Путин с улыбкой, пообещав помочь школе с приобретением рояля.
Директор школы также заметила, что для связи с филиалами учебному учреждению необходим также и транспорт - автобус на 30 мест.
К разговору присоединился глава администрации Липецкой области. "Автобус, позвольте, мы сами решим, а если рояль - на память", - сказал Артамонов.
Путин на это заметил: "Разделяем: вы будете начальником транспортного цеха, а я - по искусству".
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Игорь АртамоновВладимир ПутинЛипецкая областьУсманский районРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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