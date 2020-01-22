Путин пообещал школе искусств в Усмани помочь приобрести рояль

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области

УСМАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь приобрести детской школе искусств Усмани новый рояль, а глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов - транспорт.

В ходе поездки в Липецкую области Путин заглянул в детскую школу искусств Усмани, где обучаются более 500 детей. Директор школы Анна Щербак рассказала президенту о том, что в шести филиалах, которые расположены в селах Усманского района, обучение проходят 940 детей. Обучение ведется по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, гитара, духовые инструменты, хоровое пение, хореография, искусство фотографии.

Реконструкция школы искусств, рассказала Щербак, была проведена за три месяца, после чего резко возросло количество желающих обучаться в учреждении.

Путин зашел в классы хореографии, "Искусство фотографии", "Хоровое пение", где в это время проходили занятия. В завершение экскурсии директор школы рассказала президенту о вопросах, которые возникают у подобных учреждений, в том числе о необходимости смены музыкального оборудования.

По словам Щербак, в частности, в школе необходимо сменить рояль, который постоянно расстраивается.

Президент поинтересовался, есть ли в школе российское оборудование, и напомнил, что такое уже производится.

"У меня хорошие связи. Я договорюсь", - сказал Путин с улыбкой, пообещав помочь школе с приобретением рояля.

Директор школы также заметила, что для связи с филиалами учебному учреждению необходим также и транспорт - автобус на 30 мест.

К разговору присоединился глава администрации Липецкой области. "Автобус, позвольте, мы сами решим, а если рояль - на память", - сказал Артамонов.