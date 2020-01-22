Пять украденных работ старых мастеров возвращаются в немецкий замок

"Автопортрет с подсолнухом" неизвестного художника в музее Duke Museum в Готе, Германия

© AP Photo / Jens Meyer "Автопортрет с подсолнухом" неизвестного художника в музее Duke Museum в Готе, Германия

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Пять картин старых мастеров, украденных в Восточной Германии в 1979 году, были найдены и возвращаются в замок Фриденштайн в немецком городе Гота, . Пять картин старых мастеров, украденных в Восточной Германии в 1979 году, были найдены и возвращаются в замок Фриденштайн в немецком городе Гота, сообщает Artnet.

Полиция тогда не смогла распутать это "дерзкое ограбление", совершенное сорок лет назад, хотя опросила более тысячи человек, включая работников дворца и их семьи.

Вернуть пропажу помог "гениальный план" мэра Гота Кнута Крейча. В прошлом году он сразу узнал похищенные картины на цветных фотографиях, которые показал ему юрист, представляющий интересы анонимных продавцов.

Мэр вступил в длительные переговоры, в результате которых сумел убедить юриста и его клиентов привезти полотна в научно-исследовательскую лабораторию им. Ратгена в Берлине, чтобы установить их подлинность.

Продавцы, требовавшие около шести миллионов евро, согласились. Передавая полотна экспертам в сентябре 2019 года, они не знали, что за их действиями следит полиция.

© AP Photo / Jens Meyer Портрет Святой Екатерины авторства Ганса Гольбейна в музее Duke Museum в Готе, Германия © AP Photo / Jens Meyer Портрет Святой Екатерины авторства Ганса Гольбейна в музее Duke Museum в Готе, Германия

В фургоне пять картин: портрет усатого мужчины кисти Франса Хальса, изображение Святой Екатерины Ганса Гольбейна – старшего, полотно Фердинанда Бола, пейзаж из мастерской Яна Брейгеля – старшего и копию автопортрета Антониса ван Дейка. Все они были созданы в период с середины XVI по конец XVII веков.

На этой неделе их можно будет увидеть в замке Фридентштайн (до 26 января).

Пока нет информации о личности воров, но известно, что они – немцы. Также есть сведения о том, что картины были контрабандой вывезены в Западную Германию в 1980-х годах.