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Ямпольская поздравила нового министра культуры Любимову с назначением
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РИА Новости

Ямпольская поздравила нового министра культуры Любимову с назначением

13:59 22.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Министр культуры РФ Ольга Любимова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила поздравительную телеграмму новому министру культуры РФ Ольге Любимовой, в которой выразила благодарность за уже сложившееся с парламентариями плодотворное сотрудничество.
"Уважаемая Ольга Борисовна! Сердечно поздравляю Вас с назначением на высокую должность министра культуры Российской Федерации. Перед Вами — энергичным, обаятельным, одаренным человеком, безусловным профессионалом в области культуры — открывается широчайшее поприще для приложения знаний и сил. Уверена, здесь Вас ожидают многочисленные успехи, свершения и победы", - говорится в телеграмме, текст которой распространила пресс-служба Ямпольской.
"Примите благодарность за сложившееся между нами плодотворное сотрудничество. Не сомневаюсь, что дальше оно будет только крепнуть", - отметила парламентарий.
Глава комитета также пожелала министру надежных и верных соратников.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову. С 2012 года эту должность занимал Владимир Мединский. Любимова ранее занимала должность главы департамента кинематографии Минкультуры РФ.
Ольга Любимова
21 января, 21:24
Биография Ольги Любимовой
730038
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Формирование нового правительстваЕлена ЯмпольскаяГосдума РФВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияОбщество
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