Ямпольская поздравила нового министра культуры Любимову с назначением

"Уважаемая Ольга Борисовна! Сердечно поздравляю Вас с назначением на высокую должность министра культуры Российской Федерации. Перед Вами — энергичным, обаятельным, одаренным человеком, безусловным профессионалом в области культуры — открывается широчайшее поприще для приложения знаний и сил. Уверена, здесь Вас ожидают многочисленные успехи, свершения и победы", - говорится в телеграмме, текст которой распространила пресс-служба Ямпольской.