Ямпольская поздравила нового министра культуры Любимову с назначением

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила поздравительную телеграмму новому министру культуры РФ Ольге Любимовой, в которой выразила благодарность за уже сложившееся с парламентариями плодотворное сотрудничество.
"Уважаемая Ольга Борисовна! Сердечно поздравляю Вас с назначением на высокую должность министра культуры Российской Федерации. Перед Вами — энергичным, обаятельным, одаренным человеком, безусловным профессионалом в области культуры — открывается широчайшее поприще для приложения знаний и сил. Уверена, здесь Вас ожидают многочисленные успехи, свершения и победы", - говорится в телеграмме, текст которой распространила пресс-служба Ямпольской.
"Примите благодарность за сложившееся между нами плодотворное сотрудничество. Не сомневаюсь, что дальше оно будет только крепнуть", - отметила парламентарий.
Глава комитета также пожелала министру надежных и верных соратников.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову. С 2012 года эту должность занимал Владимир Мединский. Любимова ранее занимала должность главы департамента кинематографии Минкультуры РФ.
21 января, 21:24Биография Ольги Любимовой