Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE. Внешне он будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма. Ожидается, что функцию Touch ID встроят в кнопку "Домой", однако биометрической аутентификации Face ID не будет.