Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE. Внешне он будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма. Ожидается, что функцию Touch ID встроят в кнопку "Домой", однако биометрической аутентификации Face ID не будет.
Кроме того, новый телефон получит тот же процессор, что и флагман iPhone 11.
По данным источника Bloomberg, с помощью нового iPhone Apple планирует расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
14 января, 03:15Назван лучший момент для покупки iPhone