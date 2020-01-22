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Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
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РИА Новости

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

13:58 22.01.2020 (обновлено: 14:18 22.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте.
Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE. Внешне он будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма. Ожидается, что функцию Touch ID встроят в кнопку "Домой", однако биометрической аутентификации Face ID не будет.
Кроме того, новый телефон получит тот же процессор, что и флагман iPhone 11.
По данным источника Bloomberg, с помощью нового iPhone Apple планирует расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
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Bloomberg L.P.Apple iPhoneAppleСШАТехнологии
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