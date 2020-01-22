Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Семьям с невысоким доходом нужно до 31 декабря текущего года подать заявление и документы, чтобы получить выплаты на детей от 3 до 7 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно. Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
"Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
"Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь", - уточнил президент.
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