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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T14:02+0300
https://ria.ru/20200122/1563733195.html
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/156373/24/1563732460_0:179:3322:2048_1036x0_80_0_0_4162a85ec2f6d954368e0d069abcb4fb.jpg
РИА Новости

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

13:57 22.01.2020 (обновлено: 14:02 22.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Семьям с невысоким доходом нужно до 31 декабря текущего года подать заявление и документы, чтобы получить выплаты на детей от 3 до 7 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем эта выплата составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно. Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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"Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
"Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь", - уточнил президент.
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