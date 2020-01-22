Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

"Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года", - сказал президент на встрече с представителями общественности.