Путин призвал общественников контролировать исполнение послания

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин призвал региональные общественные палаты контролировать процесс расходования средств на реализацию мер из послания Федеральному собранию, заявив, что на эти цели предусмотрены большие деньги, их необходимо расходовать с умом.

В среду в рамках рабочей поездки в Липецкую область президент встретился с представителями общественности региона. Участница встречи, представляющая общественную палату Липецкой области, упомянула об одном из предложений послания - организации горячего питания в школах и сроках реализации этой меры.

Путин в этом контексте отметил, что с 1 сентября нынешнего года намечено начало исполнения этого положения послания практически во всех регионах, где такого питания еще нет.

"Где есть - нужно просто поддержать и развивать дальше. А где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально возможно. И нужно подготовить дополнительную нормативную базу. Такие указания, безусловно, будут даны и правительству, и на местах нашим коллегам", - заверил президент.

Он также обратился к представителям общественных палат и попросил их подключиться к процессу контроля за реализацией этих мер.