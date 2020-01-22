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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T13:55+0300
https://ria.ru/20200122/1563733075.html
Путин призвал общественников контролировать исполнение послания
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РИА Новости

Путин призвал общественников контролировать исполнение послания

13:55 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал региональные общественные палаты контролировать процесс расходования средств на реализацию мер из послания Федеральному собранию, заявив, что на эти цели предусмотрены большие деньги, их необходимо расходовать с умом.
В среду в рамках рабочей поездки в Липецкую область президент встретился с представителями общественности региона. Участница встречи, представляющая общественную палату Липецкой области, упомянула об одном из предложений послания - организации горячего питания в школах и сроках реализации этой меры.
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Путин в этом контексте отметил, что с 1 сентября нынешнего года намечено начало исполнения этого положения послания практически во всех регионах, где такого питания еще нет.
"Где есть - нужно просто поддержать и развивать дальше. А где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально возможно. И нужно подготовить дополнительную нормативную базу. Такие указания, безусловно, будут даны и правительству, и на местах нашим коллегам", - заверил президент.
Он также обратился к представителям общественных палат и попросил их подключиться к процессу контроля за реализацией этих мер.
"Я вас прошу и хочу, чтобы меня услышали в других регионах страны: общественные региональные палаты, безусловно, должны подключиться к контролю за тем, что будет происходить в регионах. Потому что деньги мы все-таки выделяем большие, нужно, чтобы они были истрачены с умом", - заключил Путин.
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