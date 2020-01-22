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СМИ: Трамп заявил, что у США есть план по борьбе с новым коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: Трамп заявил, что у США есть план по борьбе с новым коронавирусом

13:55 22.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что у США есть готовый план для сдерживания распространения нового коронавируса, обнаруженного в Китае, передает агентство Рейтер.
"У нас действительно есть план, и мы считаем, что прекрасно справимся с этим. Мы уже хорошо справляемся. Центр по контролю за заболеваниями (CDC) работает великолепно", - заявил Трамп.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Вчера, 13:13Сказано в эфире
"Цифру умножить на сто". Вирусолог о распространении вируса из КНРВ Китае число погибших от коронавируса 2019-nCoV достигло девяти человек. Насколько опасен новый штамм и каковы шансы врачей справиться с ним, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампКитайСШАВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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