СМИ: Трамп заявил, что у США есть план по борьбе с новым коронавирусом

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что у США есть готовый план для сдерживания распространения нового коронавируса, обнаруженного в Китае, передает агентство Рейтер.
"У нас действительно есть план, и мы считаем, что прекрасно справимся с этим. Мы уже хорошо справляемся. Центр по контролю за заболеваниями (CDC) работает великолепно", - заявил Трамп.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Вчера, 13:13Сказано в эфире"Цифру умножить на сто". Вирусолог о распространении вируса из КНРВ Китае число погибших от коронавируса 2019-nCoV достигло девяти человек. Насколько опасен новый штамм и каковы шансы врачей справиться с ним, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.